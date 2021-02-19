Прокуратура Москвы отметила почти трехкратный рост мошенничеств в сети

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Москве зафиксирован значительный, почти втрое, рост мошенничества с применением мобильной связи и интернета, сообщил прокурор столицы Денис Попов.

Большую часть преступлений за прошлый год по-прежнему составляют кражи, сказал он на коллегии ведомства, его слова приводит пресс-служба прокуратуры. Отмечен рост мошенничеств (с 29 тыс. до 43 тыс.), которые почти в три раза чаще совершались посредством мобильной связи и интернета, отметил Попов.

Прокурор также отметил, что количество зарегистрированных на территории столицы преступлений в 2020 году существенно не изменилось и составило 146,6 тыс.

"Положительная динамика наблюдается в раскрываемости преступлений. В частности, раскрываемость убийств составила 88,3%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - 89,9%, в том числе повлекшего по неосторожности смерть - 95%, а также грабежей - 67,3%, разбоев - 85,9%.", - сказал глава столичной прокуратуры.