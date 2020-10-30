Инфекционист назвал возможные причины повторного выявления COVID-19

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Регистрируемые случаи повторного заболевания коронавирусом не обязательно означают повторное заражение, сообщил "Интерфаксу" доцент кафедры инфекционных болезней Северного государственного медицинского университета (Архангельск) Владимир Агафонов.

Действительные случаи повторного заражения он назвал редкостью.

"Часто то, что воспринимается повторным заболеванием, на самом деле может быть просто более продолжительным течением так называемого инфекционного процесса, инфекционной болезни, вследствие особенности иммунитета у этого больного, его сопутствующих заболеваний", - сказал инфекционист.

Он уточнил, что человек, у которого зарегистрировали повторное заражение коронавирусом, мог окончательно не выздороветь после первого заражения или у него не выработалось достаточно антител.

В четверг глава Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк подтвердила случаи повторного заражения коронавирусом. По ее словам, перенесшие инфекцию не застрахованы от тяжелого течения болезни во второй раз.