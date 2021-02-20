На суд по Навальному пришли дипломаты из 9 стран и представитель ЕС

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Представители посольств из девяти стран, а также представитель Европейского союза присутствуют в Бабушкинском суде Москвы, где в субботу пройдет сразу два заседания в отношении Алексея Навального.

"Представители посольств Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов, а также представитель ЕС были беспрепятственно пропущены в суд, в настоящее время они присутствуют на заседании", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Бабушкинского суда Александра Савельева.

В субботу в Бабушкинском суде Мосгорсуд на выездном заседании проверит законность решения об отмене Навальному условного наказания по делу "Ив Роше" и замене его на 3,5 года в колонии общего режима.

Также мировой суд в субботу продолжит рассматривать дело о клевете на ветерана.