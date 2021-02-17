Оба суда над Навальным в субботу пройдут в Бабушкинском суде

Мосгорсуд ради удобства участников процесса сделает свое заседание выездным

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный в Бабушкинском суде, на выездном заседании, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. В том же суде в тот же день Навальный выступит с последним словом по другому уголовному делу - о клевете на ветерана.

"Выездное заседание Мосгорсуда организовано для оптимизации работы участников процесса и представителей СМИ", - объяснила Солопова.

Таким образом, 20 февраля в здании Бабушкинского суда в 10:00 пройдет заседание Мосгорсуда по делу "Ив Роше", а в 14:00 - по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко.

Мосгорсуд 12 февраля назначил дату и время рассмотрения апелляции защиты Навального на решение отправить его в колонию. 16 февраля судья мирового участка № 321 Бабушкинского района Вера Акимова назначила очередное заседание по делу о клевете на ту же дату, но на другое время.

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего ареста ему предстоит отбыть в колонии два года восемь месяцев. Он оспорил замену условного наказание на реальное.

В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении. Олег Навальный отправился на 3,5 года в колонию, политик получил такой же условный срок, а испытательный срок по этому делу после продления завершился в декабре 2019 года.

Бабушкинский суд рассматривает дело, по которому Навальному вменяют клевету на ветерана в комментарии от 2 июня 2020 года. Политик тогда плохо отозвался об участников ролика RT, которые призывали россиян голосовать за поправки к Конституции. Артеменко был среди участником съемки. Политик вины не признает и называет уголовное дело политически мотивированным. Адвокаты попросили суд его оправдать.