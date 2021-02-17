Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Оба суда над Навальным в субботу пройдут в Бабушкинском суде

Мосгорсуд ради удобства участников процесса сделает свое заседание выездным

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный в Бабушкинском суде, на выездном заседании, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. В том же суде в тот же день Навальный выступит с последним словом по другому уголовному делу - о клевете на ветерана.

В РоссииНа 20 февраля назначены сразу два суда над НавальнымНа 20 февраля назначены сразу два суда над НавальнымЧитать подробнее

"Выездное заседание Мосгорсуда организовано для оптимизации работы участников процесса и представителей СМИ", - объяснила Солопова.

Таким образом, 20 февраля в здании Бабушкинского суда в 10:00 пройдет заседание Мосгорсуда по делу "Ив Роше", а в 14:00 - по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко.

Мосгорсуд 12 февраля назначил дату и время рассмотрения апелляции защиты Навального на решение отправить его в колонию. 16 февраля судья мирового участка № 321 Бабушкинского района Вера Акимова назначила очередное заседание по делу о клевете на ту же дату, но на другое время.

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего ареста ему предстоит отбыть в колонии два года восемь месяцев. Он оспорил замену условного наказание на реальное.

В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении. Олег Навальный отправился на 3,5 года в колонию, политик получил такой же условный срок, а испытательный срок по этому делу после продления завершился в декабре 2019 года.

Бабушкинский суд рассматривает дело, по которому Навальному вменяют клевету на ветерана в комментарии от 2 июня 2020 года. Политик тогда плохо отозвался об участников ролика RT, которые призывали россиян голосовать за поправки к Конституции. Артеменко был среди участником съемки. Политик вины не признает и называет уголовное дело политически мотивированным. Адвокаты попросили суд его оправдать.

Алексей Навальный Игнат Артеменко Москва Бабушкинский суд Симоновский суд Мосгорсуд

Новости по теме

Новости

ВС напомнил об уголовном наказании для болеющих COVID-19 при нарушении санэпиднорм

РКН потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьева

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Началась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт"

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Минск заподозрил российские компании в желании сорвать договор о перевалке

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Госдума ратифицировала новое налоговое соглашение с Мальтой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');