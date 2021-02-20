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Прокурор назвала основания для замены Навальному условного срока на реальный

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Основанием для замены Алексею Навальномусловного срока реальным стали нарушения, которые он допустил еще до болезни и лечения в Германии, заявила после суда прокурор Екатерина Фролова.

"Еще в 2016 году было допущено более 10 нарушений, и они уже являлись основанием для отмены условного срок. Симоновский суд Москвы (2 февраля) вынес частное постановлении в адрес уголовно-исполнительной системы за те нарушения, которые были нарушены при надзоре за осужденным Алексеем Анатольевичем Навальным", - сказала она журналистам.

По ее словам, пока политик лечился в Charite, уголовно-исполнительная инспекция приостановила надзор за ним.

"При выписке из Charite 23 сентября на протяжении 2 месяцев Навальный не уведомлял уголовно-исполнительную инспекцию о своем местонахождении и не являлся на регистрацию. Причины почему Навальный избрал такой путь исполнения наказания, мы сегодня судебном заседании не услышали", - сказала Фролова. Она добавила, что не услышала и чем он занимался эти два месяца.

Мосгорсуд 20 февраля подтвердил решение Симоновского суда о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Просьбу адвокатов политика освободить его по требованию ЕСПЧ суд отклонил.

Срок, который Симоновский суд определил Навальному, Мосгорсуд пересчитал с учетом отбытого домашнего ареста, и теперь вместо двух лет и восьми месяцев ему предстоит находиться в колонии два года и шесть месяцев.

Екатерина Фролова Симоновский суд Мосгорсуд Алексей Навальный Ив Роше ЕСПЧ

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