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В двух торговых центрах Москвы открылись новые пункты COVID-вакцинации

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пункты вакцинации от коронавируса открылись в торговых центрах "Ривьера" и "Гагаринский", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для того, чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад. Начиная с сегодняшнего дня прививку от COVID-19 можно сделать еще в двух торговых центрах - "Ривьера" и "Гагаринский", - приводит слова Раковой ее пресс-служба.

Она отметила, что работу выездных бригад в ТЦ "Columbus" и "Калейдоскоп" продлили из-за высокого спроса на вакцинацию. Первый компонент вакцины в них можно получить до 27 февраля.

Прививку ставят бесплатно, без предварительной записи. Для ее получения необходимо иметь при себе паспорт и при наличии - полис обязательного медицинского страхования.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский" и "Водный".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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