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Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"
Мобильный пункт вакцинации в ГУМе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Вакцинные туристы" - иностранные граждане, въезжающие в Россию только для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, - появятся в нашей стране нескоро, выяснили корреспонденты "Интерфакса".

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О "прививочном туризме" стали говорить несколько месяцев назад, когда стало понятно, что в обозримой перспективе "противоядия" от COVID-19 в мире на всех не хватит. В России первым о планах организовать туры для желающих вакцинироваться объявил туроператор "Интурист". В начале февраля гендиректор компании Виктор Тополкараев сказал "Интерфаксу", что "Интурист" получает соответствующие запросы от иностранных граждан, причем речь идет о группах свыше 100 человек. "В основном интерес проявляют путешественники из азиатского региона и Южной Америки", - сказал Тополкарев.

Однако пока шансов у этого проекта немного. В первую очередь из-за проблематичности самой процедуры въезда. В настоящий момент попасть в РФ могут граждане 21 страны, с которыми открыто авиасообщение: Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Греция и Сингапур.

Остальным нужно иметь уважительную причину. Категории граждан из "закрытых" стран, которым разрешен въезд в РФ, определены специальным постановлением правительства. К ним относятся дипломатические работники и члены их семей, иностранные специалисты, опекуны и попечители, а также те, кто въезжает для получения медицинских услуг.

Но пересечение иностранцем российской границы не означает доступа к антиковидному препарату. "Для нас безусловный приоритет - вакцинация граждан РФ", - сказал "Интерфаксу" во вторник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Записаться на прививку в городской поликлинике - онлайн или по телефону - труда не составит, однако, как указано на сайте госуслуг, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. В негосударственных клиниках действует тот же порядок.

"Вакцинация препаратом "Спутник V" проводится для граждан РФ, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории Москвы. Иностранным гражданам вакцинация доступна при наличии у них вида на жительство с регистрацией в Москве, разрешения на временное проживание с регистрацией проживания на территории столицы", - сказала "Интерфаксу" заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ Ксения Шеховцова. По ее словам, "вакцинация доступна сотрудникам дипломатических миссий, зарегистрированных в юридических адресах МИД, а также посольств".

В российском филиале израильской клиники Hadassah (расположен в инновационном центре "Сколково") корреспонденту агентства сообщили, что сделают прививку всем, кто прикреплен к любой московской поликлинике, при наличии полиса ОМС.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сказал, что шанс вакцинироваться у приехавшего из-за рубежа есть разве что в выездных пунктах вакцинации. "Медики там более лояльны, известны случаи, когда иностранные граждане делали там прививку, предъявив национальное удостоверение личности", - сказал собеседник агентства. Согласно данным портала госуслуг, такие выездные пункты открыты Москве в театре "Геликон-опера", ГУМе, торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "Л-153", ряде других точек столицы.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 марта 2021 годаПандемия коронавируса
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