Вынесен первый приговор из-за стычек азербайджанцев и армян в Москве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы вынес первый приговор по одному из дел, касающихся столкновений азербайджанцев и армян в российской столице, в рамках него семеро уроженцев Армении получили по два года колонии за устроенный летом погром в азербайджанском кафе в Марьино, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Издание напоминает, что группа армян напала на ресторан "1001 ночь" в четыре часа утра 24 июля 2020 года. По данным следствия, мужчины с ножами и битами выломили входную дверь заведения и начали громить его, кидая стулья в бар. Погром продлился не больше пяти минут, после чего нападавшие убежали. Пострадал только охранник ресторана, пытавшийся остановить происходящее.

Погромщиков удалось вычислить благодаря установленной в ресторане камере наблюдения. Ими оказались Артак и Сейран Никояны, Армен и Арсен Априяны, Аргишт и Нарег Петросяны, а также Размиг Саакян, вскоре их арестовали и обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Гособвинение попросило приговорить каждого из фигурантов дела к 2,5 годам лишения свободы. Признавшие вину подсудимые просили "не судить их слишком строго". В итоге суд назначил им по два года колонии общего режима.

Как отмечает "Коммерсантъ", этот конфликт между азербайджанцами и армянами, как и серия других драк представителей этих диаспор в Москве, был "спровоцирован происшедшим накануне избиением уроженцев Армении на Люблинской улице; событиями в "Фуд Сити", куда отказались пускать трейлеры с армянскими абрикосами", и боестолкновениями в Нагорном Карабахе.