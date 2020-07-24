Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 24.07В России 800 849+5 811В мире 15 511 157+280 596

Баку обсудил с диаспорой драки выходцев из Азербайджана в Москве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана провел видеоконференцию с участием представителей диаспорских организаций в РФ и дипломатического корпуса в Москве.

Как сообщили "Интерфаксу" в ведомстве, в ходе встречи затрагивался вопрос драк с участием выходцев из Азербайджана и Армении, которые произошли в Москве.

"В ходе встречи была обсуждена сложившаяся ситуация в России, в частности были проанализированы акты насилия армян, совершенные против азербайджанцев. В ходе видеоконференции обсуждалось отношение представителей диаспоры к таким случаям, изучены все такие факты", - заявили в комитете.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве сообщила, что минувшей ночью в районе Марьино были задержаны 25 человек из-за серии разбоев и хулиганства.

Кроме того, в ночь на 24 июля в одном из московских кафе, где неизвестные угрожая посетителям и персоналу, ограбили кассу, повредили имущество, после чего скрылись с места происшествия.

Задержаны более 25 человек. Возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство"и "разбой".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что серия конфликтных ситуаций в ночь на пятницупроизошла между выходцами из Закавказья.

Азербайджан Баку Москва Армения

Новости по теме

Новости

AZUR air возобновит рейсы в Турцию с 10 августа

Британский премьер назвал противников прививок сумасшедшими

Британский премьер назвал противников прививок сумасшедшими

В Святой Софии начался первый с 1934 года намаз

В Святой Софии начался первый с 1934 года намаз

Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань

Китай закрывает генконсульство США в провинции Сычуань

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июля

Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 4 млн

Помпео не исключил, что Россия может поддержать США в противостоянии Китаю

Трамп отменил съезд партии, где объявят кандидата в президенты

Трамп отменил съезд партии, где объявят кандидата в президенты

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против России

Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против России

В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

В Турции назначили имамов для мечети Айя-София
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');