Баку обсудил с диаспорой драки выходцев из Азербайджана в Москве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана провел видеоконференцию с участием представителей диаспорских организаций в РФ и дипломатического корпуса в Москве.

Как сообщили "Интерфаксу" в ведомстве, в ходе встречи затрагивался вопрос драк с участием выходцев из Азербайджана и Армении, которые произошли в Москве.

"В ходе встречи была обсуждена сложившаяся ситуация в России, в частности были проанализированы акты насилия армян, совершенные против азербайджанцев. В ходе видеоконференции обсуждалось отношение представителей диаспоры к таким случаям, изучены все такие факты", - заявили в комитете.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве сообщила, что минувшей ночью в районе Марьино были задержаны 25 человек из-за серии разбоев и хулиганства.

Кроме того, в ночь на 24 июля в одном из московских кафе, где неизвестные угрожая посетителям и персоналу, ограбили кассу, повредили имущество, после чего скрылись с места происшествия.

Задержаны более 25 человек. Возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство"и "разбой".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что серия конфликтных ситуаций в ночь на пятницупроизошла между выходцами из Закавказья.