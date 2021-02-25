В столице могут вскоре смягчить ограничения для пожилых москвичей

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения для москвичей старше 65 лет могут быть в скором времени принять рекомендательный характер, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, и эти ограничения (для москвичей старше 65 лет) в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные", - сказал Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Он отметил, что ограничения были введены из-за того, что для этой возрастной группы коронавирусная инфекция наиболее опасна. "Наша задача - как можно лучше оградить этих людей от общения в период пандемии. (...) Будем надеяться, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя", - пояснил мэр.

Ранее Собянин говорил, что ряд ограничений в Москве, введенных из-за коронавируса, может быть отменен в ближайшие месяц-два при сохранении снижения заболеваемости в городе.

Решение о том, что москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома, было принято в Москве 28 сентября. Также были заблокированы социальные карты для проезда в городском транспорте, а работодатели были обязаны перевести сотрудников старшего возраста на удаленный формат работы.