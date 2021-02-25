Собянин допустил скорую отмену части COVID-ограничений в Москве

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ряд ограничительных мер в Москве, введенных из-за коронавируса, может быть отменен в ближайшие месяц-два при сохранении снижения заболеваемости в городе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще такое достаточно приличное, около 500-600 человек кладутся в больницы каждый день. Но тем не менее еще недавно их было 1 700. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения", - сказал Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

В частности, из-за улучшения эпидемиологической обстановки могут быть сняты ограничения на проведение городских фестивалей.

В конце января в Москве отменили требование к предприятиям столицы перевести на дистанционный режим работы не менее 30% персонала. Также был снят запрет на ночную работу клубов и общепита.

Кроме того, в январе московские власти разрешили увеличить максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах с 25% до 50% от общей вместимости, а также возобновить работу музеев, библиотек и других учреждений культуры.