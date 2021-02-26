Что случилось этой ночью: пятница, 26 февраля

"Спутник V" во Вьетнаме, удар ВВС США по силам ополченцев в Сирии, смягчение ограничений для пожилых москвичей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V". Страна продолжает переговоры с Россией о поставке 60 млн доз вакцины.

- ВВС США нанесли ракетный удар по позициям ополченцев в Сирии. Этот шаг был предпринят "в ответ на три ракетных удара против сил США в Ираке".

- В столице могут вскоре смягчить ограничения для пожилых москвичей.

- Российский чартер не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности. Пассажиры пожаловались на запах гари.

- В США сделали 50 млн прививок от COVID-19 за 37 дней президентства Байдена. Во время вступления в должность президента он определил цель - вакцинировать 100 млн американцев за первые 100 дней.