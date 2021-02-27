В центре Москвы произошел пожар в двухэтажном здании с ресторанами

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Двухэтажное здание загорелось в центре столицы.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, горит здание старой постройки по улице Пятницкая, дом 6/1. В нем находятся бары, рестораны и магазин фарфора.

Люди из зданий были эвакуированы, на месте работают спасатели.

В главке МЧС Москвы "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания по улице Пятницкая. В ведомстве также рассказали, что горит двухэтажное здание. "Наблюдается дым. Подразделения на месте, работают. Люди выведены", - отметили в МЧС.