В Москве задержали подозреваемых в избиении музыканта "Машины времени"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали троих подозреваемых в нападении на музыканта групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского.

"Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, вечером 25 февраля в ОМВД России по району Хамовники города Москвы обратился житель столицы. Он сообщил, что вместе с другом, известным музыкантом Александром Дитковским, на Комсомольском проспекте подвергся нападению неизвестных, которые занимались попрошайничеством.

"Получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники нанесли потерпевшим несколько ударов, после чего скрылись. Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказала представитель МВД.

Волк отметила, что полицейские установили и задержали троих подозреваемых. Дознанием ОМВД России по району Хамовники по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 116 УК РФ (побои).

"Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения", - сообщила Волк.

Ранее пресс-секретарь групп "Машина Времени" и "Браво" Антон Чернин сообщил "Интерфаксу", что на музыканта групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского напали в Москве. Он был избит, его увезли в больницу.

По его словам, инцидент произошел вечером 25 февраля рядом с Московским дворцом молодежи.