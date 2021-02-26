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В Москве избили музыканта "Машины времени" Александра Дитковского

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Москве напали на музыканта групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского. Он был избит, его увезли в больницу. Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь групп "Машина Времени" и "Браво" Антон Чернин.

По его словам, инцидент произошел вечером 25 февраля на парковке возле Московского дворца молодежи.

Дитковский сообщил, что нападавших было трое. Он предполагает, что грабители были приезжими из одной из зарубежных стран.

"Хотели отобрать деньги. А я, понятно, не хотел отдавать. Слово за слово, они полезли в драку, двоих я столкнул лбами, но тут поскользнулся и упал, и они стали меня пинать. Теперь у меня сломана лицевая кость, на той неделе операция, но не волнуйтесь, ничего страшного", - сказал музыкант.

Сейчас полиция изучает данные камер и ищет грабителей.

Отмечается, что у "Машины времени" запланирован в Москве концерт на 20 марта. После это группа собирается отправиться в тур по России.

Москва Александр Дитковский Машина времени

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