Заболеваемость COVID-19 в Москве вновь немного снизилась

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки зафиксировали 1 737 случаев COVID-19, это на 88 инфицированных меньше, чем накануне, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

По его данным, в минувшую субботу было зафиксировано 1 825 случаев коронавируса. Таким образом суточная заболеваемость несколько сократилось.

В столице с 13 февраля ежедневно фиксируют менее 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, при этом суточная заболеваемость колеблется то в сторону роста, то в сторону снижения.

Общее число заболевших COVID-19 в Москве на 28 февраля составило 978 476 человек.

За последние сутки болезнь смогли победить 1 819 столичных жителей, общее число выздоровевших и выписанных, таким образом, составило 897 698 москвичей - почти 92% от общего числа заболевших COVID-19.

Коронавирус за последние 24 часа привел к смерти 48 жителей города. Всего в Москве скончались 15 055 пациентов с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 2 008 выздоровевших и 41 погибшем от коронавируса жителе столицы.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.