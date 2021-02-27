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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:23Заразились
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В Москве стартовала вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В российской столице началась вакцинация добровольцев вакциной "Спутник Лайт", сообщила журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", - рассказала заммэра.

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Она уточнила, что в дальнейшем новый препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной "Спутник V".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт" стартуют в десяти городских поликлиниках столицы.

Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований "Спутника Лайт" 17 февраля.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V".

В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%. В той же публикации сказано, что после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус Спутник Лайт

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