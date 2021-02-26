В Москве проведут исследование срока действия иммунитета к COVID-19

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы отобрали 2 тысячи добровольцев для изучения срока действия иммунитета от коронавируса, ожидается, что данные можно будет получить к началу осени. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы понимаем, что зима и осень не за горами, надо думать о том, какой период действия иммунитета, поэтому выбираем 2 тысячи добровольцев, и в течение полугода ежемесячно будем брать у них кровь на антитела, на определение как снижается уровень антител, до какого срока он еще достаточный, чтобы защитить человека от инфекции", - сказала Ракова в интервью Первому каналу.

Она выразила надежду на то, что "к концу лета - началу осени у нас уже сформируется необходимый пакет данных, который позволит нам делать обоснованные выводы о сроке иммунитета".