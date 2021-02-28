В России за сутки выявлено 11,3 тыс. новых случаев коронавируса

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Еще 11 359 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в РФ, сообщает оперштаб.

Скончались за сутки 379 человек с COVID-19. Общее число жертв вируса достигло 86 122.

Поправился и выписан за последние 24 часа еще 12 391 пациент. За все время пандемии в России выздоровели 3,811 млн человек.

В Москве зафиксировано 1737 новых заболевших. В столице 48 человек скончались, 1 819 выздоровели.

Новые случаи регистрировались в 84 регионах страны. В том числе в Петербурге 939 заболевших, в Московской области прирост составил 617.

С начала распространения заболевания на территории РФ было зафиксировано 4 млн 246 079 случаев коронавируса. Лидером антирейтинга по этому показателю остаются США с 28,55 млн заражений. В Индии 11,09 млн случаев, в Бразилии - 10,51 млн. В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,18 млн эпизодов.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 325,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 579 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 191.