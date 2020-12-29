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Хуснуллин заявил о решении проблемы с радиоактивными отходами на участке ЮВХ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На участке строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве вывезены радиоактивные отходы, заявил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Ни один нормальный руководитель стройкомплекса не будет работать на радиоактивной стройке. Хорошо, что начали строить эту дорогу, как раз отходы, которые там были, все убрали", - сказал Хуснуллин в прямом эфире в инстаграме.

Проект строительства Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года. Тогда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ – урана и тория. Активисты высказывали опасения, что из-за строительных работ зараженная пыль, скорее всего, попадет в воздух и воду, а радиация разнесется по городу, что приведет к экологической катастрофе городского масштаба.

Впоследствии столичные власти неоднократно проводили исследования и замеры радиации в зоне строительства. По утверждению властей, радиационный фон на этом участке не превышен.

О том, что склон реки около Московского завода полиметаллов в зоне строительства участка ЮВХ будет рекультивирован, в январе этого года заявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что выявленные незначительные следы загрязнения не приведут к прекращению строительства ЮВХ.

ЮВХ планируется построить в три этапа к 2026 году. Протяженность магистрали на участке от шоссе Энтузиастов до 35 км МКАД составит 36 км. Глава столичного департамента строительства говорил, что на создание ЮВХ будет выделено более 110 млрд рублей.

Москва Марат Хуснуллин ЮВХ

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