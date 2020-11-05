Юго-Восточная хорда получит съезд к станции МЦК "Новохохловская"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Строящийся участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК) обеспечит удобный подъезд к станции МЦК и МЦД "Новохохловская", сообщили в четверг в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"После завершения строительства этого участка будет организован съезд с Третьего транспортного кольца по путепроводу в сторону улицы Нижегородская, организовано круговое движение с разворотом в сторону ТТК, подъезд к станции МЦК и МЦД-2 "Новохохловская"", - отметил заммэра Андрей Бочкарев.

Он добавил, что помимо строительства самой дороги на участке построят путепровод через железнодорожные пути МЦД-2 и два подземных перехода. Прилегающую к хорде территорию благоустроят, разобьют 4,3 га газонов, высадят почти 300 деревьев и более 2,2 тыс. кустарников, обустроят цветники.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству участка ЮВХ от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Он отметил, что строительство хорды завершено на треть. Готовность участка от Рязанского проспекта до ТТК составляет 82%.

Юго-Восточная хорда протяженностью основного хода 28 км пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны.