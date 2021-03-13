Реконструкцию всех развязок на МКАД завершат к 2023 году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Работы по реконструкции всех транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей планируется завершить к 2023 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

Как он рассказал, в апреле начнутся работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы. Уже начались работы на развязке у Алтуфьевского шоссе, также продолжатся работы на Осташковском шоссе.

Бочкарев отметил, что реконструкция пересечений вылетных магистралей и МКАД значительно улучшит дорожную ситуацию как на самой кольцевой магистрали, так и на прилегающих дорогах.

Как добавил заммэра, кроме того, окончательное решение о работах на развязке у Щелковского шоссе должно быть принято в течение этого года, "однако многое здесь зависит от наших коллег в области".

Всего за последние десять лет в Москве модернизировали 18 развязок с МКАД с общей протяженностью дорог более 150 км. Как правило, в ходе работ расширяется проезжая часть за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.