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Актриса Аглая Тарасова получила штраф 10 тыс. руб. за акцию 2 февраля

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Тимирязевский суд Москвы назначил штраф в 10 тысяч рублей актрисе Аглае Тарасовой за участие в несогласованной акции протеста 2 февраля в столице.

"Постановлением суда Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб.", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Тарасова была задержана на акции протеста в центре Москвы 2 февраля.

В столице 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли не согласованные властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В 2014 году политик был приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Тогда адвокат Вадим Кобзев сообщал, что с учетом домашнего ареста его подзащитный проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Позже появилась информация, что с учетом домашнего ареста ему осталось отбыть в колонии около 2,5 лет.

Аглая Тарасова Алексей Навальный Москва

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