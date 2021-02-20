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Навальный проведет в колонии около 2,5 лет по делу "Ив Роше"

Мосгорсуд учел 1,5 месяца домашнего ареста оппозиционера

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд зачел оппозиционеру Алексею Навальному 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы по так называемому делу "Ив Роше".

Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из решения Мосгорсуда по жалобам адвокатов на решение о замене условного срока Навальному на реальный. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

В субботу Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока на реальный, а также отказал защите в удовлетворении ходатайства об освобождении оппозиционера на основании решения ЕСПЧ.

Симоновский суд Москвы 2 февраля назначил Навальному реальное наказание в виде 3,5 лет в исправительной колонии общего режима. Тогда адвокат Вадим Кобзев сообщал, что с учетом домашнего ареста его подзащитный проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

В субботу в Бабушкинском суде Навальный должен выступить с последним словом по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко.

Мосгорсуд Алексей Навальный

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