На участников акции 2 февраля в Москве составили около 1300 протоколов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла вечером во вторник, выписали около 1300 административных протоколов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Накануне было задержано порядка полутора тысяч участников несанкционированной акции, не менее 30 из доставленных 2 февраля в отделы полиции - несовершеннолетние", сказал он.

По его сведениям на утро среды, "было выписано 1,3 тыс. административных протоколов". В их числе - протоколы за нарушение установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст 20.2 КоАП), привлечение к ответственности за повторное нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), участие в несанкционированном митинге (ч. 6.1 ст 20.2 КоАП), неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП), нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (ч. 2 ст 20.2 КоАП).

Проект "ОВД-Инфо" сообщал о 1408 задержанных в Москве после стихийной акции 2 февраля.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что в ходе протестов в центре столицы помощь врачей потребовалась 13 пострадавшим. Всем им помощь оказали на месте.

Акции в поддержку Навального проходили в городе также 23 и 31 января.

Региональный омбудсмен Татьяна Потяева 2 февраля сообщила, ссылаясь на данные Росгвардии, что в Москве "31 января было задержано и доставлено в органы МВД 908 человек, из них 16 несовершеннолетних", "23 января задержано и доставлено 583 гражданина, 24 из них - несовершеннолетние".

Потяева привела также данные МВД, по которым за участие в акции 23 января к административной ответственности было привлечено 1798 человек, а подростков в этот день было задержано 187. Данных МВД по 31 января у омбудсмена по состоянию на вторник не было.

2 февраля стали поступать сообщения о переполнении изоляторов временного содержания, где должны находиться лица, получившие адмнинистративный арест.

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В 2014 году политик был приговорен к 3,5 года колонии общего режима. С учетом домашнего ареста ему осталось отбыть в колонии около двух лет и восьми месяцев.