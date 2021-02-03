13 человек обратились к медикам во время акции в Москве во вторник

Задержание участника несанкционированной акции протеста в поддержку Навального в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тринадцать человек обратились за медицинской помощью в ходе проведения несогласованной протестной акции в центре Москвы во вторник, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он отметил, что им была оказана медицинская помощь на месте.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных за полночь пресекли несанкционированную акцию в центре Москвы, на которую вышли сторонники оппозиционера Алексея Навального, получившего во вторник реальный срок заключения вместо условного.

По данным правозащитных организаций, в автозаках оказались сотни человек.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

После заседания Симоновского суда защита заявила, что обжалует в Мосгорсуде и кассации постановление суда, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ в отношении Навального по делу "Ив Роше".