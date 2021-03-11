Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Галяминой по "дадинской" статье

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил в силе приговор Тверского суда, который назначил два года условно муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой за неоднократное нарушение правил проведения митингов по так называемой дадинской статье.

Апелляцию на приговор суд отклонил, сообщили в пресс-службе суда.

Галямина 23 декабря была признана виновной по ч. 1 ст. 212 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). С судимостью по этой статье она лишается права участвовать в выборах.

Уголовное дело на депутата завели в конце июля 2020 года. По версии следствия, в начале июля она публиковала в интернете призывы участвовать 15 июля в несогласованной акции против изменения Конституции. Защита возражает, что она не устраивала митинг, а проводила сбор подписей против поправок. Кроме того, за предшествующие полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных депутату летние протесты 2019 года, этого было достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Первый осужденный по этой статье Ильдар Дадин получил срок в 2015 году, а в 2017 году Верховный суд прекратил его преследование и он был освобожден.

Конституционный суд дважды рассматривал "дадинскую" статью и рекомендовал законодателям ее изменить, чтобы она на практике толковалась более однозначно. По мнению КС, одним из признаков состава преступления по статье 212.1 УК является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям (здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и пр.). Реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела. При этом неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий (затруднение прохода или помехи проезду транспорта) не могут расцениваться как такая угроза.