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Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной
Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В праздничные дни, 22 и 23 февраля, парковка на улицах Москвы будет бесплатной, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"На День защитника Отечества, 22 и 23 февраля, парковка в Москве будет бесплатной. Оплачивать паркинг не придется, в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 руб./час в дневное время и 200 руб./час в ночное)", - говорится в сообщении ведомства.

Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В этом году выходными стали 21, 22 и 23 февраля.

Москва

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