Источник заявил о возможной гибели стрелка в Мытищах

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия и открывший утром стрельбу по полицейским в подмосковном поселке Вешки, возможно, погиб, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В настоящее время мужчина перестал отстреливаться и не подает признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь охватил почти все здание, пожарные приступили к тушению пожара.

Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что бойцы силовых ведомств покинули место происшествия, так как существует опасность детонации боеприпасов и взрывчатки, которые, возможно, еще находятся в горящем строении.

Как ранее сообщал собеседник агентства, силовики выстрелили по дому из гранатомета.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний владелец дома начал стрелять, а также бросил в силовиков две гранаты. В течение дня он продолжал вести огонь, забаррикадировавшись в доме. Один из спецназовцев был ранен.

В полиции не называют имени подозреваемого. Информированный источник агентства сообщил, что забаррикадировавшийся мужчина - Владимир Барданов, 1960 года рождения. По его словам, ранее Барданов владел несколькими частными охранными предприятиями.

Как сообщается в репортаже телеканала "Россия-1" (ВГТРК), арсенал, находящийся в доме Барданова, мог оказаться в распоряжении предпринимателя после ликвидации ЧОПов.