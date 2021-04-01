Число самозанятых в Москве выросло за год более чем в два раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Количество самозанятых в Москве превысило 500 тысяч человек по состоянию на 1 марта, этот показатель за год вырос более чем в два раза, сообщают в комплексе экономической политики столичного правительства.

"Всего число самозанятых в городе на 1 марта 2021 года достигло 532,6 тыс. человек. По сравнению с 1 марта прошлого года их количество выросло в 2,3 раза", - говорится в телеграм-канале комплекса.

В нем уточняется, что в феврале статус самозанятого получили 28 тыс. жителей столицы.

По данным комплекса, за два месяца текущего года поступления в бюджет налога на профессиональный доход составили 570,5 млн руб. Они выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В 2019 году в московский бюджет поступило почти 500 млн руб налога на профессиональный доход, он был возвращен самозанятым в виде антикризисной поддержки.