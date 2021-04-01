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Возбуждено уголовное дело против Эдварда Била после ДТП в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело против Эдварда Била после ДТП в центре Москвы
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Московская полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в отношении водителя, предположительно из-за которого произошло крупное ДТП на Смоленской площади в Москве с участием пяти автомобилей.

Дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, говорится в сообщении столичного главка МВД.

В полиции отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В свою очередь, представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что прокурор Москвы поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов направил прокурору города письмо с просьбой взять расследование аварии на Новинском бульваре под личный контроль. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Отмечается, что в числе материалов есть данные о нарушении водителем автомобиля скорости более чем на 100 км в час. В ведомстве отметили, что в общей сложности у этого водителя 566 штрафов, в их числе 23 штрафа за нарушение скорости более чем на 80 км в час.

В четверг в 11:40 в районе Смоленской площади, дом 13/21 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца произошло столкновение пяти автомобилей. По предварительным данным МВД, водитель Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя легковушками.

Полицией установлено, что предполагаемый виновник аварии официально не владеет машиной, а регистрационный учет автомобиля прекращен в январе 2021 года предыдущим собственником.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным СМИ, предполагаемым виновником аварии является блогер Эдвард Бил. Известность он получил благодаря своим провокационным видео с пранками, которые публикует на своем YouTube-канале. При этом пострадавшая в ДТП является ведущим специалистом комитета Госдумы по обороне Марией Артёмовой. Женщина находится в реанимации в ГКБ номер 1 имени Пирогова в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

Москва ДТП Эдвард Бил

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