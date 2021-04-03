Следствие попросило запретить блогеру покидать дом после ДТП в Москве

На месте ДТП на Смоленской площади в Москве Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Следствие просит Тверской суд Москвы избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу, предположительно, из-за которого произошло крупное ДТП на Смоленской площади.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, Билу просят запретить выходить из дома, общаться без разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства, пользоваться интернетом и телефоном за исключением телефонной связи для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов. Ходатайство поступило в суд в субботу.

Кроме того, следователь просит запретить подозреваемому находиться в местах, где проходят массовые мероприятия и участвовать в них, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

В минувший четверг в московской полиции "Интерфаксу" сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ) в отношении предполагаемого виновника крупного ДТП на Смоленской площади в Москве с участием пяти автомобилей.

Представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что прокурор Москвы поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Авария на Смоленской площади

1 апреля в 11:40 в районе Смоленской площади, дом 13/21 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца произошло столкновение пяти автомобилей. По предварительным данным МВД, водитель Audi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя легковушками.

Полицией установлено, что предполагаемый виновник аварии официально не владеет машиной, а регистрационный учет автомобиля прекращен в январе 2021 года предыдущим собственником.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным СМИ, предполагаемым виновником аварии является блогер Эдвард Бил. Известность он получил благодаря своим провокационным видео с пранками, которые публикует на своем YouTube-канале. При этом пострадавшая в ДТП является ведущим специалистом комитета Госдумы по обороне Марией Артёмовой. Женщина находится в реанимации в ГКБ номер 1 имени Пирогова в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.