Собянин заявил, что глобальное закрытие Москвы из-за COVID не рассматривалось

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы с самого начала пандемии приняли решение о недопущении глобального закрытия столицы из-за распространения коронавируса, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

"Ни о каком глобальном закрытии Москвы с самого начала речь не шла. Мы сознательно приняли решение, что Москва будет функционировать, функционировать настолько, насколько это возможно. Почти год уже, после майских праздников того года Москва функционирует в нормальном режиме - аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, передвижения по дорогам - практически, каких-то серьезных ограничений не существует, в этой системе и ситуации мы работали и работаем", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что среди всех авиационных европейских хабов Москва - "номер один". По его словам, каждый год в столицу ежегодно прилетает более 100 млн человек, каждый день на электричках в город въезжает более 2 млн человек, порядка 1,5 млн автомобилей въезжает и выезжает из Москвы ежедневно. По его словам, столица имеет "оборот" иногородних граждан около 3,5-4 млн человек каждый день.

"Закрытие Москвы обозначало бы полное закрытие всей страны, полный разрыв всех транспортных цепочек. Так устроена наша страна, так устроена транспортная система. Она так десятилетиями, веками так складывалась. И в этом специфика - наша страна большая, но транспортный хаб такого мирового уровня один на всю страну", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что "незакрытие" не смог позволить себе практически ни один город мира. При этом Собянин сказал, что "жесткие дискуссии" о закрытии столицы, введении комендантского часа и других строгих ограничений в правительстве велись.