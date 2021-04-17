В апреле москвичи более 30 тыс. раз нарушали масочный режим в транспорте

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Около 1,8 тыс. человек ежедневно контролируют соблюдение перчаточно-масочного режима в общественном транспорте Москвы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в государственном казенном учреждении (ГКУ) "Организатор перевозок".

По его данным, контролеры ГКУ и служба безопасности метрополитена не снижают интенсивность проверок соблюдения эпидемических требований в транспорте. Отмечается, что ношение масок и перчаток по-прежнему обязательно на протяжении всей поездки.

В ведомстве сказали, что соблюдение пассажирами таких мер ежедневно проверяют около 350 контролеров ГКУ и 1,4 тыс. инспекторов службы безопасности метро.

Как добавили в учреждении, в первой половине апреля выявлено более 30 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима.

С начала года в московском транспорте зафиксировали более 160 тыс. таких нарушений.

В ГКУ призвали пассажиров беречь свое здоровье и здоровье окружающих и соблюдать необходимые меры.

Как сообщалось, в субботу суточная заболеваемость COVID-19 в Москве впервые с конца января составила 2,8 тыс. случаев.