Чиновнику мэрии Москвы вменили получение 5 млн рублей взятки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В управлении СКР по Москве уточнили суть обвинения, предъявленного арестованному замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леониду Костроме и двум его подельникам.

По версии следствия, с февраля 2020 по апрель 2021 года "соучастники вступили в преступный сговор", чтобы незаконно получить больше 5 млн рублей от столичного бизнесмена за помощь в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам.

Взятку подозреваемых передавали уже в рамках оперативных мероприятий, в ходе которых соучастники были задержаны, говорится в пресс-релизе.

Кроме Костромы по делу проходят первый замдиректора ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" и начальник организационно-планового отдела этого же учреждения.

Ранее сообщалось, что Кострому арестовали. В СК уточнили, что еще двух фигурантов дела поместили под домашний арест. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере).