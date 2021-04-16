Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Чиновнику мэрии Москвы вменили получение 5 млн рублей взятки

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В управлении СКР по Москве уточнили суть обвинения, предъявленного арестованному замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леониду Костроме и двум его подельникам.

По версии следствия, с февраля 2020 по апрель 2021 года "соучастники вступили в преступный сговор", чтобы незаконно получить больше 5 млн рублей от столичного бизнесмена за помощь в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам.

Взятку подозреваемых передавали уже в рамках оперативных мероприятий, в ходе которых соучастники были задержаны, говорится в пресс-релизе.

Кроме Костромы по делу проходят первый замдиректора ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" и начальник организационно-планового отдела этого же учреждения.

Ранее сообщалось, что Кострому арестовали. В СК уточнили, что еще двух фигурантов дела поместили под домашний арест. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере).

Москва СКР Леонид Кострома

Новости по теме

Новости

Сильные дожди и похолодание придут в Москву на следующей неделе

Суд арестовал замглавы департамента экономической политики Москвы

Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая

Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая

Задержанный московский чиновник помещён в изолятор на Петровке

Замглавы столичного департамента задержан по подозрению в коррупции

Замглавы столичного департамента задержан по подозрению в коррупции

Во "Внуково" задержали россиянина при попытке ввезти мигрантов за взятку

Профессору Голубкину предъявили официальное обвинение в госизмене

Пандемия коронавируса

Показатель суточной заболеваемости COVID-19 в Москве вырос на треть

Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о полной вакцинации от COVID-19 820 тысяч москвичей

Замена асфальта началась на московских дорогах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');