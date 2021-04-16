Замглавы департамента мэрии Москвы предъявили обвинение во взятке

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в получении особо крупной взятки заместителю руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леониду Костроме.

Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Там уточнили, что в суд поступило ходатайство об избрании Костроме меры пресечения: следствие просит арестовать чиновника до 14 июня.

О задержании Костромы стало известно в четверг. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, чиновнику вменятся получение взятки на сумму в 4 млн руб.

После задержания Кострому поместили в изолятор временного содержания на улице Петровка. По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, жалоб на условие содержания у него не было.