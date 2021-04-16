Суд арестовал замглавы департамента экономической политики Москвы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест до 14 июня заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Леонида Кострому, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

О задержании чиновника стало известно в четверг. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Костроме вменятся получение взятки в 4 млн руб. Следствие официально дело не комментировало.