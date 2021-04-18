Более 60% жителей мегаполисов в РФ высказались против бессрочного масочного режима

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Почти две трети жителей российских городов-миллионников (64%) выступают против введения бессрочного масочного режима, чаще всего это петербуржцы (69%) и москвичи (67%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Введение бессрочного масочного режима в общественных местах считают полезным 15% россиян, среди респондентов в возрасте до 24 лет за такой режим высказывается каждый пятый (20%). Среди городов-миллионников идею объявить масочный режим бессрочным чаще всего поддерживают жители Челябинска (22%), а также Красноярска и Уфы (по 21%). Основным аргументом является уверенность в том, что масочный режим замедлит распространение любых видов инфекции, распространяющихся воздушно-капельным путем.

По данным SuperJob.ru, в Москве введение бессрочного масочного режима в общественных местах поддержали бы 18% респондентов, в Санкт-Петербурге - 14%. Реже всего идею поддерживают в Волгограде (10%).

Общероссийский опрос был проведен 5-13 апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 440 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Опрос в 16 городах с численностью населения от 1 млн человек проводился с 1 по 13 апреля, в Москве и Санкт-Петербурге было опрошено по 1000 респондентов, в остальных городах - по 500 респондентов.