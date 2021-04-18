Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
на 18.04В России 4 702 101+8 632В мире 140 719 503+788 042

Более 60% жителей мегаполисов в РФ высказались против бессрочного масочного режима

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Почти две трети жителей российских городов-миллионников (64%) выступают против введения бессрочного масочного режима, чаще всего это петербуржцы (69%) и москвичи (67%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Введение бессрочного масочного режима в общественных местах считают полезным 15% россиян, среди респондентов в возрасте до 24 лет за такой режим высказывается каждый пятый (20%). Среди городов-миллионников идею объявить масочный режим бессрочным чаще всего поддерживают жители Челябинска (22%), а также Красноярска и Уфы (по 21%). Основным аргументом является уверенность в том, что масочный режим замедлит распространение любых видов инфекции, распространяющихся воздушно-капельным путем.

По данным SuperJob.ru, в Москве введение бессрочного масочного режима в общественных местах поддержали бы 18% респондентов, в Санкт-Петербурге - 14%. Реже всего идею поддерживают в Волгограде (10%).

Общероссийский опрос был проведен 5-13 апреля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 440 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Опрос в 16 городах с численностью населения от 1 млн человек проводился с 1 по 13 апреля, в Москве и Санкт-Петербурге было опрошено по 1000 респондентов, в остальных городах - по 500 респондентов.

SuperJob.ru коронавирус

Новости по теме

Новости

В России выявлены еще 8 632 случая COVID-19 за сутки

В России выявлены еще 8 632 случая COVID-19 за сутки

В ОНК сообщили об улучшении самочувствия Фургала

В ОНК сообщили об улучшении самочувствия Фургала

ФСБ России сообщила о предотвращении госпереворота в Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 17 апреля

В ФСБ рассказали, что интересовало задержанного украинского консула

Росавиация создала штаб для контроля за вывозом россиян из Турции

Росавиация создала штаб для контроля за вывозом россиян из Турции

МИД РФ предписал украинскому консулу в Петербурге покинуть страну

Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море

Число случаев COVID в Москве за сутки оказалось максимальным с января

Число случаев COVID в Москве за сутки оказалось максимальным с января

В Петербурге задержан украинский дипломат

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');