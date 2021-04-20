В московском ЦУМе с 21 апреля можно будет привиться от COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с 21 апреля можно будет сделать прививку от коронавируса в ЦУМе, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже с завтрашнего дня, 21 апреля, сделать прививку против COVID-19 можно будет в ЦУМе. Практика показывает, что проходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тысячи человек", - сказала заммэра.

Она добавила, что также выездные бригады вакцинации от коронавируса начнут работать в ТЦ "Шангал" на востоке Москвы и "XL Дмитровка" на севере.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они уже принимают горожан в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы", ТРЦ "Афимолл Сити", Columbus, "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.