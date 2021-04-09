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В Москве привиться от COVID можно будет во всех флагманских центрах госуслуг

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пройти вакцинацию от коронавируса с 12 апреля можно будет во всех шести столичных флагманских центрах госуслуг "Мои документы", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Флагманские центры "Мои Документы" являются ключевыми точками притяжения горожан. (...) Начиная со следующего понедельника, 12 апреля, сделать прививку от COVID-19 можно будет во всех шести флагманских центрах", - сказала заммэра журналистам в пятницу.

Она отметила, что также возобновит работу прививочная бригада во флагмане на юге столицы в торговом центре "Columbus". Принимать москвичей будут во флагманах в Юго-Западном, Юго-Восточном, Северном и Восточном административных округах в торговых центрах "Спектр", "Город", "Метрополис" и "Щелковский".

"Это позволит пройти вакцинацию комфортно и удобно еще большему количеству горожан, которые ежедневно приходят в центры госуслуг для решения своих вопросов. Во флагманских центрах выездные бригады вакцинации будут работать на постоянной основе", - подчеркнула вице-мэр.

Прививку ставят бесплатно, без предварительной записи. Для ее получения необходимо иметь при себе паспорт и при наличии - полис обязательного медицинского страхования.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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