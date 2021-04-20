Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве нанесли на "Яндекс.Карты"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Карты "Яндекса" начали показывать адреса пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве, сообщает телеграм-канал комплекса социального развития столичной мэрии.

Чтобы их увидеть, нужноо набрать в строке поиска ключевые слова - "Вакцинация" или "Где сделать прививку".

В Москве на базе городских поликлиник действуют сто пунктов вакцинации, которые работают ежедневно с 8 утра и до 8 вечера, выездные пункты в торговых центрах и МФЦ, а также 59 пунктов в частных клиниках.