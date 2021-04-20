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Полиция предостерегла москвичей от участия в акции 21 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В столичном управлении МВД рекомендуют гражданам отказаться от участия в несанкционированной акции, анонсированной оппозицией на 21 апреля.

В столичном главке отметили, что призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы распространяются в интернете, говорится в сообщении ведомства.

В полиции предупредили, что проведение подобных акций незаконно и рекомендовали гражданам воздержаться от участия в таких мероприятиях.

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Столичная полиция предпримет все необходимые меры для охраны общественного порядка и соблюдения законодательства, пообещали в московском главке. "Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - заявили в МВД.

Кроме того, в управлении напомнили, что на территории города, в соответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ (с изменениями и дополнениями) введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том на публичные мероприятия. Кроме того, несогласованные протесты планируются рядом со зданиям органов власти, что запрещено законом, сообщили в пресс-службе столичного главка.

Ранее представители оппозиции объявили о намерении провести 21 апреля несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального с требованием допустить к нему личного врача.

В свою очередь в МВД России накануне, 19 апреля, сообщили, что не допустят дестабилизации обстановки в стране и предостерегли граждан от участия в несанкционированных акциях. В полиции отметили, что примут меры для поддержания правопорядка в регионах.

При этом в Генпрокуратуре РФ заявили, что призывы в интернете к массовым беспорядкам и участие в несогласованных акциях будут квалифицированы по статье 212 УК РФ.

Москва МВД РФ Алексей Навальный

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