Генпрокуратура напомнила, что нельзя публиковать призывы к незаконным акциям

Родителей прокуроры предостерегли, что их могут привлечь к ответственности за выход детей на митинги

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура предостерегла граждан и юридические лица о недопустимости нарушений закона в связи с появившимися в интернете призывами выходить на несогласованные протесты.

В частности, ведомство напомнило российским и иностранным интернет-компаниям и владельцам сайтов, что неудаление призывов "к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам", наступает административная ответственность по статье 13.41 КоАП (нарушение порядка блокировки информации, которую в России запрещено распространять).

Такие призывы к неопределенному кругу лиц уже появились в интернете наряду с "экстремистскими призывами" от организаций, которые прокуратура Москвы попросила признать экстремистскими (Штабы Навального, ФБК и ФЗПГ, признанные властями иностранными агентами), сообщило надзорное ведомство. Прокуроры также заметили в сети "экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие Уголовного кодекса".

За призывы выходить на несанкционированные массовые акции грозит наказание вплоть до административного арест по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), напомнила Генпрокуратура.



Публикация в интернете призывов к массовым беспорядкам и участие в них влечет уголовную ответственность по статье 212 УК (массовые беспорядки), а вовлечение в такую деятельность детей - ответственность по статьям 150 и 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или в деятельность, опасную для их здоровья).

Родителей прокуроры предупредили, что их могут привлечь к административной ответственности за нарушения их детей, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности.

Сторонники политика Алексея Навального призвали выйти на митинги в его поддержку, чтобы добиться для него адекватного лечения. О недопустимости несанкционированных митингов россиян уже предупредило МВД. Ведомство пообещало не допустить дестабилизации обстановки в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что если акции состоятся, полиция будет действовать по закону.

Ранее оппозиция объявила о намерении провести 21 апреля несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального с требованием допустить к нему личного врача.