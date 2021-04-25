Число умерших от COVID-19 с начала пандемии в Москве превысило 18 тыс.

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2 526 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Как отметили в штабе, накануне сообщалось о 2 541 инфицированном. Четвертый день подряд в столице выявляют более 2,5 тыс. случаев заболевания.

За сутки коронавирус привел к смерти 53 человек. С начала пандемии скончались 18 035 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 339 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 983 221 человек.

Накануне сообщалось о 1 879 выписанных и 59 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 апреля составляет 1 млн 80 тыс. 309.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января этого года этот показатель превышал пять тысяч.