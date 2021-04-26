Убийца клиентки "BlaBlaCar" приговорен к 25 годам заключения

Также он нападал на женщин, притворяясь арендатором квартиры

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Виталий Чикирев, убивший и ограбивший женщину-водителя сервиса "BlaBlaCar", получил наказание в виде 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Первые 10 лет виновный проведет в тюрьме, а последующие годы - в колонии строгого режима.

В декабре 2018 года Чикирев зарегистрировал на платформе "BlaBlaCar" два аккаунта под вымышленными именами и забронировал с них три пассажирских места на поездку из Москвы в Тулу. Водитель не стала дожидаться других попутчиков.

По пути Чикирев попросил остановить машину у края дороги и стал вымогать у потерпевшей деньги и ценности. Получив отказ, он убил водителя и забрал ее имущество. Он вывез тело женщины в лес, а затем поехал на автомобиле до Ярославля, где и оставил машину. По сообщениям СМИ, убитую звали Ирина Ахматова. Она родилась в Туле и работала директором двух ресторанов Burger King.

В ходе расследования выяснилось, что ранее Чикирев также занимался грабежом женщин. Он искал объявления на сайте "Авито" и представлялся арендатором квартиры. Приходя для осмотра помещения, он нападал на женщин и похищал их имущество.