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Жительница Владивостока задержана по подозрению в убийстве мужа и двух детей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Тройное убийство, жертвами которого стали двое детей и их отец, совершено во Владивостоке, сообщило следственное управление СКР по Приморскому краю.

"В квартире дома по улице Толстого во Владивостоке обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранами", - говорится в сообщении

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, двух и более лиц, в том числе малолетнего).

По подозрению в преступлении задержана мать детей, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что во Владивостоке найдены убитыми отец и двое его маленьких детей.

Владивосток Приморский край

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