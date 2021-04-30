Суд оставил Льву Пономареву статус иноагента

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы признал законным статус СМИ-иноагента правозащитника Льва Пономарева.

"В удовлетворении искового заявления Пономарева отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Пономарев в марте подал в суд иск к министерству юстиции с требованием признать незаконным и отменить его статус в реестре СМИ-иноагентов.

28 декабря прошлого года Минюст России включил пять физических лиц, в том числе Пономарева, в реестр СМИ-иноагентов. В этот реестр также попали Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.

Закон о физлицах-иноагентах

В конце декабря 2020 года Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения без образования юрлица, которые занимаются политикой в РФ и получают зарубежное финансирование.

Физическое лицо, деятельность которого подпадает под эти признаки, обязано подать заявление о включении в список физлиц-иноагентов.

Согласно закону, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как организации, так и физическом лице, - СМИ будут обязаны делать указание на то, что это лицо выполняет функции иностранного агента. Маркировать информацию об иноагентах в рамках закона должны будут только средства массовой информации, но не блогеры и обычные граждане.