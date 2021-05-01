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Удальцова отпустили из полиции под обязательство о явке

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Координатор движения "Левый фронт", оппозиционер Сергей Удальцов, который ранее был задержан в Москве, сообщил, что его отпустили из отдела полиции под обязательство о явке.

"Меня отпустили из полиции под обязательство о явке для дальнейшего составления протокола по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Я должен явиться в ОВД 19 мая для составления этого протокола", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Ранее оппозиционер сообщил, что сотрудники полиции задержали его в центре Москвы.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Москва Левый фронт Сергей Удальцов

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