Координатор "Левого фронта" Удальцов сообщил о своем задержании

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Координатор движения "Левый фронт", оппозиционер Сергей Удальцов сообщил, что сотрудники полиции задержали его в центре Москвы.

"Меня задержали. Сегодня на Манежной площади собирались представители левых сил - КПРФ, "Левый фронт" и другие. Должно было пройти согласованное с властями возложение цветов на Красной площади. Подошли сотрудники полиции и сказали, что я нарушаю санитарные нормы", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Удальцов добавил, что в настоящее время находится в ОВД "Китай-город".

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.