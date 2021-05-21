ВОЗ нашла статистику смертей от COVID-19 заниженной в два-три раза

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что официальные данные о смертности с COVID-19 занижены в два-три раз, зааявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма. Ее цитирует телеканал Channel News Asia.

На сайте счетчика Worldometers, который аккумулирует официальные цифры, поступающие в ВОЗ, указано, что на 20:49 по Москве всего в мире с начала пандемии умерли 3 451 442 зараженных коронавирусом.

Асма полагает, что "точно можно говорить примерно о 6-8 млн смертей".

В докладе ВОЗ по мировой статистике в сфере здравоохранения говорится, что избыточная смертность от пандемии в мире оказалась еще выше: часть смертей пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний. Также часть умерших не проходила тестирование на наличие COVID-19, хотя была заражена, а в других случаях страны не сообщали точной статистики.

По словам Асмы, ВОЗ продолжает сотрудничать с разными странами, "чтобы выяснить точное число людей, ставших жертвами пандемии, и чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации".