Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия0 : 3Словакия СловакияВторой периодBНачало в 20:15Канада Канада0 : 1Латвия ЛатвияВторой периодAНачало в 16:15Россия Россия4 : 3Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Германия Германия9 : 4Италия ИталияОконченподробнее

ВОЗ нашла статистику смертей от COVID-19 заниженной в два-три раза

ВОЗ нашла статистику смертей от COVID-19 заниженной в два-три раза
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что официальные данные о смертности с COVID-19 занижены в два-три раз, зааявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма. Ее цитирует телеканал Channel News Asia.

На сайте счетчика Worldometers, который аккумулирует официальные цифры, поступающие в ВОЗ, указано, что на 20:49 по Москве всего в мире с начала пандемии умерли 3 451 442 зараженных коронавирусом.

Асма полагает, что "точно можно говорить примерно о 6-8 млн смертей".

В докладе ВОЗ по мировой статистике в сфере здравоохранения говорится, что избыточная смертность от пандемии в мире оказалась еще выше: часть смертей пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний. Также часть умерших не проходила тестирование на наличие COVID-19, хотя была заражена, а в других случаях страны не сообщали точной статистики.

По словам Асмы, ВОЗ продолжает сотрудничать с разными странами, "чтобы выяснить точное число людей, ставших жертвами пандемии, и чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации".

Хроника коронавируса. Май.

15
Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-1920 мая. Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня. &#8232;18 мая. В Индонезии за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На фото: религиозный ритуал в деревне Тегаллаланг на Бали.17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 21 мая 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус Самира Асма

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 21 мая

Зеленский продлил санкции против российских СМИ, IT-компаний и физлиц

Украина собралась приостановить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

Украина собралась приостановить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

У Храмовой горы начались стычки между палестинцами и полицией Израиля

Нетаньяху заявил, что доволен итогами операции против сектора Газа

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Медведчук отверг подозрения в передаче информации спецслужбам РФ

Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России

Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России
Крушение украинского самолета в Иране

В Канаде признали терактом уничтожение украинского Boeing в Иране

В Канаде признали терактом уничтожение украинского Boeing в Иране
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 165 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');